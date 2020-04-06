Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, наместник сдал тесты на коронавирус

На период карантина богослужения в Лавре будут совершать в закрытом режиме.

Киево-Печерскую лавру закрыли для прихожан, а вся братия во главе с митрополитом Павлом сделали тесты на коронавирус.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Лавры.

"В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - говорится в сообщении.

Как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Также сообщается, что братия лавры провела тестирование на наличие коронавируса. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

"Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили верующих приходить в храмы и причащаться.

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