Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, наместник сдал тесты на коронавирус
Киево-Печерскую лавру закрыли для прихожан, а вся братия во главе с митрополитом Павлом сделали тесты на коронавирус.
Читайте такжеС 6 апреля пребывание на улицах в масках является обязательным
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Лавры.
"В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - говорится в сообщении.
Как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.
Также сообщается, что братия лавры провела тестирование на наличие коронавируса. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
"Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили верующих приходить в храмы и причащаться.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире