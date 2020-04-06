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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 апреля

08:40, 06 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 6 апреля в мире насчитывается 1 273 990 зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек уже выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в США – 337 274 человека, на втором месте оказалась Испания – 131 646, опустилась на третье Италия – 128 948.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине по состоянию на вечер 5 апреля зафиксировано 1 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 случая – летальных. 28 человек выздоровели.

Украина занимает 53-е место среди стран мира, где обнаружен коронавирус.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 6 апреля 2020

  • Китай сообщил о новых случаях коронавируса, среди которых 78 бессимптомных.
  • Премьер-министр Японии намерен объявить чрезвычайное положение.
  • В Америке предупредили о резком росте количества смертей от коронавируса.
  • Премьер Ирландии будет работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.
  • Премьер-министр Великобритании, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализирован в больницу.
  • Королева Елизавета II обратилась к британцам с посланием из-за коронавируса.
  • Тигрица в зоопарке в Нью-Йорке заразилась коронавирусом.
  • Заболевание COVID-19 во Львовской области подтвердили у 27 пациентов.
  • В Кировоградской области зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции.

Карантин в Украине: усиление ограничений

В Украине с сегодняшнего дня ужесточаются карантинные меры. На улицу, в частности, нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим".

Вирус на оккупированных территориях

В аннексованном Россией Крыму решили продлить режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса до конца апреля.

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