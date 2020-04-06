Усиленный карантин: в Украине начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

С 6 апреля в Украине официально вступают в силу ряд новых ограничений относительно того, как находиться на улице. Правила будут действовать до 24 апреля.

В Украине сегодня, 6 апреля, усиливаются карантинные мероприятия.

Для борьбы с распространением коронавируса правительство ввело ряд дополнительных ограничений, которые будут действовать в Украине с 6 апреля и до окончания карантина. В постановлении Кабмина №255 от 2 апреля обозначен список ограничительных мер на время карантинного режима.

На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". УНИАН собрал краткую информацию о том, какие новые запреты ввели для жителей страны с 6 апреля.

С сегодня запрещено:

находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, которые можно сделать самому;

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

выходить на улицу больше чем двум людям вместе, кроме служебной необходимости или сопровождения ребенка;

находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых;

посещать учебные заведения всем, кроме их работников;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости;

ходить на спортивные и детские площадки;

посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;

проводить все культурные и спортивные мероприятия, кроме тех, что обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии, что власть имущие будут в защитных масках и придерживаться противоэпидемических норм;

работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, заведений культуры и тому подобное;

самовольно покидать места обсервации (изоляции);

посещать пункты размещения беженцев, кроме тех людей, кто оказывает им правовую помощь.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также Украина закрывает границы. Работу метро, а также автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями с 18 марта в Украине также временно ограничено. Ряд регионов закрыли учебные заведения и ввели ряд жестких ограничений - от закрытия заведений общественного питания до запрета выезда и въезда в города.

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За 2 недели после этого Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин на месяц - до 24 апреля. 3 апреля карантин ужесточили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.

В правительстве говорят, что могут продлить карантин, если этого потребует ситуация с распространением коронавируса. Но премьер Денис Шмигаль предположил возможность постепенного ослабления карантина, если динамика заболеваемости начнет снижаться. Например, в конце апреля могут частично восстановить движение общественного транспорта и разрешить ходить на работу людям трудоспособного возраста.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области. Он незадолго до этого вернулся с женой из Италии. Вечером 12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирования были зафиксированы в Черновицкой и Житомирской областях. Женщина из Житомирской области умерла от инфекции, став первой жертвой COVID-19 в Украине.

После этого об обнаружении коронавируса начали сообщать и в других областях. Эпицентрами вспышки в Украине стали Черновицкая область и город Киев, где болезнь диагностируют больше всего.

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