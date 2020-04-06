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Усиленный карантин: в Украине начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

08:23, 06 апреля 2020
Общество
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С 6 апреля в Украине официально вступает в силу ряд новых ограничений относительно того, как находиться на улице / фото УНИАН

Для борьбы с распространением коронавируса правительство ввело ряд дополнительных ограничений, которые будут действовать в Украине с 6 апреля и до окончания карантина. В постановлении Кабмина №255 от 2 апреля обозначен список ограничительных мер на время карантинного режима. 

На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". УНИАН собрал краткую информацию о том, какие новые запреты ввели для жителей страны с 6 апреля.

С сегодня запрещено:

  • находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, которые можно сделать самому;
  • выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
  • выходить на улицу больше чем двум людям вместе, кроме служебной необходимости или сопровождения ребенка;
  • находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых;
  • посещать учебные заведения всем, кроме их работников;
  • посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости;
  • ходить на спортивные и детские площадки;
  • посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;
  • проводить все культурные и спортивные мероприятия, кроме тех, что обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии, что власть имущие будут в защитных масках и придерживаться противоэпидемических норм;
  • работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, заведений культуры и тому подобное;
  • самовольно покидать места обсервации (изоляции);
  • посещать пункты размещения беженцев, кроме тех людей, кто оказывает им правовую помощь. 
Что запрещено с 6 апреля

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также Украина закрывает границы. Работу метро, а также автомобильное, железнодорожное и авиасообщение между городами и областями с 18 марта в Украине также временно ограничено. Ряд регионов закрыли учебные заведения и ввели ряд жестких ограничений - от закрытия заведений общественного питания до запрета выезда и въезда в города.

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За 2 недели после этого Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин на месяц - до 24 апреля. 3 апреля карантин ужесточили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.

В правительстве говорят, что могут продлить карантин, если этого потребует ситуация с распространением коронавируса. Но премьер Денис Шмигаль предположил возможность постепенного ослабления карантина, если динамика заболеваемости начнет снижаться. Например, в конце апреля могут частично восстановить движение общественного транспорта и разрешить ходить на работу людям трудоспособного возраста.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области. Он незадолго до этого вернулся с женой из Италии. Вечером 12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирования были зафиксированы в Черновицкой и Житомирской областях. Женщина из Житомирской области умерла от инфекции, став первой жертвой COVID-19 в Украине.

После этого об обнаружении коронавируса начали сообщать и в других областях. Эпицентрами вспышки в Украине стали Черновицкая область и город Киев, где болезнь диагностируют больше всего.

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