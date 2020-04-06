На Львовщине количество инфицированных COVID-19 выросло до 27: семеро в тяжелом состоянии
С начала вспышки пандемии COVID-19 во Львовской области заболевание подтвердили у 27 пациентов.
Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, в частности, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает сайт Львовской облгосадминистрации.
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Также вечером воскресенья, 5 апреля, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в медучреждения области обратились еще семь человек из Львова и Николаевского района. В целом на наличие COVID-19 сейчас проверяют по меньшей мере 70 человек.
Известно, что во Львовской областной инфекционной клинической больнице сейчас получают медицинскую помощь 63 пациента, в частности, пятеро в отделении интенсивной терапии. Еще 224 человека находятся в самоизоляции.
Как сообщал ранее УНИАН, от осложнений COVID-19 на Львовщине умер 69-летний мужчина, тогда как трое людей уже поправились и выписались из медучреждений.
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