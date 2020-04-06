В оккупированном Крыму продлили карантин до конца апреля
Так называемое «правительство» Крыма сообщило, что режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса продлен на оккупированном полуострове до конца апреля.
Об этом сообщает РБК.
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Выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним любимцем, а также для похода в аптечный или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.
Напомним, в аннексированном Крыму по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Теперь количество заболевших коронавирусом на полуострове увеличилось до 20.
По данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине всего зарегистрировано 1308 случаев COVID-19, из них 37 - летальные. 24 пациента уже выздоровели. За последние сутки выявили 83 новых случая коронавируса.
Карантин, введенный в стране с 12 марта из-за Covid-19, продлили до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность.
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