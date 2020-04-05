Карантин в Украине: в Хмельницком власть готова полностью остановить общественный транспорт

На 8:00 5 апреля в области остается 10 больных COVID-19.

Власти Хмельницкого заказали 10 тысяч спецудостоверений и готовы полностью остановить общественный транспорт на время карантина.

Читайте такжеВ Киеве вводят новые карантинные ограничения: в КГГА рассказали деталиКак сообщает УНИАН, об этом заявил городской голова Александр Симчишин в интервью местному телеканалу.

«Относительно работы общественного транспорта, то рассматриваем вариант полной его остановки. Могут быть введены только спецрейсы для медиков и работников критической инфраструктуры. Мы даже заказали 10 тысяч спецудостоверений», – подчеркнул мэр.

По словам Симчишина, все будет зависеть от увеличения случаев заболеваемости COVID-19.

«Если люди не будут себя беречь, мы будем вынуждены полностью остановить общественный транспорт», – добавил городской голова.

В общем, на 8:00 5 апреля в области остается 10 больных COVID-19. Новых случаев нет.

Как сообщал УНИАН, с 4 апреля в Хмельницком остановились пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Сейчас перевозки осуществляют только троллейбусы.

В частности, в выходные дни на линию выходит 56 троллейбусов, в будни – 74.