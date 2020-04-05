В Киеве вводят новые карантинные ограничения: в КГГА рассказали детали

В частности, установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утверждены требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные меры для населения.

В Киеве вводят новые противоэпидемические ограничения.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.

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Он напомнил, что с понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничительные меры на период карантина, предусмотренные постановлением правительства №211.

«Также городские власти утвердили новый перечень мер, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Я понимаю, что большинство ограничений могут казаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян», - пояснил Поворозник.

В частности, установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утверждены требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные меры для населения.

Кроме того, добавили в КГГА, распоряжением установлен особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий для учебных заведений и общежитий учебных заведений, для транспортных предприятий, для предприятий торговли хозяйственными товарами (средствами гигиены) - независимо от их подчинения и формы собственности. Также для работников предприятий по обслуживанию жилищного фонда, предприятий, учреждений и организаций, для которых невозможно перейти на дистанционный режим работы, для временных сооружений (малых архитектурных форм), в которых осуществляется торговля продовольственными и/или непродовольственными без приготовления и/или употребления пищи и напитков.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

В разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер отмечается: гулять вокруг домов разрешено, но группами не более двух человек; люди старше 60 лет не должны выходить из дома; людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено в масках посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции.

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