Новые правила карантина: люди старше 60 лет не должны выходить из дома

Гражданам, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено в масках посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции.

В рамках ужесточения карантинных мер люди старше 60 лет не должны выходить из дома, поскольку относятся к группе повышенного риска, уязвимой к инфицированию коронавирусом.

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать с 6 по 24 апреля, предусмотренных постановлением №211.

«Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому – нуждаются в самоизоляции. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают», - говорится в разъяснении.

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Также отмечается, что людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено в масках посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции.

Кроме того, правительство поручило облгосадминистрациям принять дополнительные меры для установления и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

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