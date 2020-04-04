Гулять вокруг дома разрешено, но группами не больше двух человек: в Кабмине разъяснили новые правила карантина

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон разрешается только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

В рамках ужесточения карантинных мер гулять вокруг домов разрешено, но нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки и зоны отдыха.

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Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать с 6 по 24 апреля, предусмотренных постановлением №211.

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества. Гулять вокруг дома не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха, говорится в разъяснении.

В то же время детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых, отметили в Кабмине.

Кроме того, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон разрешается только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

При этом отмечается, что выгуливать домашних животных можно не более чем вдвоем.

«Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком», - добавили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.