Без принятия жестких ограничительных мер пик заболеваемости COVID-19 может начаться 14-15 апреля - Ляшко (видео)

Главный санитарный врач Украины прокомментировал ужесточение ограничительных мер, принятых правительством.

Без принятия жестких ограничительных карантинных мер пик заболеваемости коронавирусной болезнью может начаться 14-15 апреля.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, комментируя решение правительства об ужесточении карантинных мер.

«Если мы не будем принимать более жесткие ограничительные карантинные противоэпидемические меры, то можем ожидать пик заболеваемости коронавирусной болезнью уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступленияю больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения, и это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных», - сказал он.

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Ляшко призвал украинцев максимально ограничить свою мобильность и не передвигаться без крайней необходимости.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные меры. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.