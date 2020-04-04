Жителям Черновицкой области рекомендуют не выходить на улицу до утра понедельника

В субботу в Черновицкой области будут введены особые карантинные ограничения.

В Черновицкой области с 4 по 6 апреля включительно будут введены особые карантинные ограничения, которые предусматривают рекомендацию жителям не посещать общественные места.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, соответствующие решения были приняты в пятницу во время заседаний областной и государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Чиновник сказал, что эти решения предусматривают рекомендацию жителям Черновицкой области не покидать свои дома, начиная с 13 часов 4 апреля до 6 часов утра 6 апреля.

"Мы призываем и просим всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидать ваши дома, включительно до шести часов утра понедельника, 6 апреля", - сказал глава ОГА.

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Он отметил, что эти дополнительные ограничения вводятся на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

"Мы должны принимать такие меры, и правительство также побуждает нас к тому, чтобы действовать на опережение, ведь только за прошедшую неделю - от прошлой до этой пятницы - на территории Черновицкой области зафиксировано увеличение в четыре раза количества инфицированных людей", - сообщил Осачук.

В постановлении областной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое УНИАН предоставили в пресс-службе Черновицкой ОГА, говорится:

"Рекомендуем органам местного самоуправления ввести в соответствии с законодательством дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней".

По состоянию на вечер 3 апреля в Черновицкой области зафиксировано 202 случая коронавирусной инфекции. Среди них пять человек умерли, а 11 - выздоровели и были выписаны из больниц.

Как сообщал УНИАН, Черновицкую область полностью закрывают на карантин, чтобы сдержать распространение коронавирус.

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