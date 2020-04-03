В Одессу из Турции направляется судно с украинцами

По прибытию в Украину они будут направлены на обсервацию в связи с пандемией коронавируса.

В Одессу из Стамбула (Турция) направляется судно с 12 гражданами Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Сергей Мул.

«В Одессе ожидается из Турции 12 украинцев, которые будут направлены на обсервацию в связи с пандемией коронавируса», - сказал Мул, отметив, что соответствующее уведомление поступило от украинских дипломатов из Турции.

Чиновник также сообщил, что в настоящее время на самоизоляции находятся более 30 пограничников, контактировавших с людьми, пересекавшими госграницу.

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