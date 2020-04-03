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Украинский нардеп Руслан Горбенко вылечился от коронавируса

19:06, 03 апреля 2020
Общество
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Об инфицировании Руслана Горбенко стало известно 23 марта / Фото: facebook.com/ruslan.gorbenko.7

О лечении в инфекционном отделении Александровской больницы, а также течение болезни он написал на странице в Facebook.

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"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально", - написал он.

Он отметил, что как только появляются симптомы, лечение нужно начинать сразу. Лечили его такими лекарствами, как:

Как сообщал ранее УНИАН, об инфицировании нардепа Руслана Горбенко стало известно 23 марта. Его госпитализировали с левосторонним воспалением легких. По его словам, в течение последнего месяца он за границей не был.

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