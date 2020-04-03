Украинский нардеп Руслан Горбенко вылечился от коронавируса

Нардеп рассказал, какими препаратами его лечили от COVID-19

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил, что сегодня тест на коронавирус показал отрицательный результат.

О лечении в инфекционном отделении Александровской больницы, а также течение болезни он написал на странице в Facebook.

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"Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально", - написал он.

Он отметил, что как только появляются симптомы, лечение нужно начинать сразу. Лечили его такими лекарствами, как:

Плаквенил 10 дней 2 таблетки в день

Азицин 1 таблетка в день

Амброксол 3 таблетки в день

Лоратадин 1 таблетка на ночь

Антибиотик Меронем 3 раза в день внутривенно

Ингаляции Лаферобион

Температуру сбивать парацетамолом.

Как сообщал ранее УНИАН, об инфицировании нардепа Руслана Горбенко стало известно 23 марта. Его госпитализировали с левосторонним воспалением легких. По его словам, в течение последнего месяца он за границей не был.

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