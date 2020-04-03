Буйные постояльцы и тайский массаж: СМИ рассказали, как проходит обсервация украинцев с Бали

Украинцы уже пятый день находятся на карантине в двух столичных отелях.

Стали известны подробности обсервации украинцев, который прилетели с Бали и были помещены в два отеля - "Пуща Конгресс" и "Казацкий".

Читайте такжеПосле жалоб эвакуированных с Бали омбудсмен обеспокоилась правами украинцев на обсервации

Изданию OBOZREVATEL удалось из собственных источников узнать, как люди проводят свободное время на карантине в "Казацком", где размещены 166 человек.

Стало известно, что далеко не все остаются в своих номерах. Также люди приняли решение не контактировать со СМИ.

Проблем с едой у жителей нет - ее под двери приносят работники отеля, чтобы избегать прямого контакта. Однако по чату, переписки из которого были добыты изданием, видно, что люди нарушают изоляцию и общаются вживую, когда передают вещи - штопор, запасное одеяло, еду, которая остается, и тому подобное. Иногда они коллективно заказывают доставку сигарет, кофе и алкоголя.

В ночь с 31 марта на 1 апреля кто-то из жителей шестого этажа устроил дебош. Человек стучался в двери и искал администратора, чтобы попасть на крышу. После этой ситуации полиция отказалась пропускать доставку алкогольных напитков, однако проверять пакеты полицейские не могут, поэтому вряд ли что-то изменилось.

"12 часов ночи, ко мне в дверь стучится человек, кричит, чтоб открыли дверь на крышу, мол, ему нужна свобода, свежим воздухом подышать. И дальше по дверям пошел. Его дважды охрана выводила, потом полиция. Это ненормально", - заявила администратор в комментарии журналистам, добавив, что похожие случаи происходят почти ежедневно.

Жители "Казацкого" часто критикуют организацию обсервации, тем самым аргументируя собственные нарушения. Некоторые люди дважды призывали собраться всех на вечеринку в холле, объясняя это тем, что запретить ничего нельзя, а никаких четких правил нет. Один из обитателей отеля даже предлагал тайский массаж, пытаясь подзаработать.

Одна женщина записала на гитаре "Песню про обсервацию". На фоне видно, что она явно не находится в своем номере.

По словам работников отеля, стараются сидеть в номерах и соблюдать режим лишь 30 человек из 166.

Также жители отеля удалили всех посторонних людей из чата, а одна девушка дала советы, что отвечать журналистам, которые поддерживают их позицию. Она предложила не упоминать про хождение по этажам и другие нарушения.

"Нужно говорить и писать, какие мы тут умнички (что правда)! Очень аккуратно говорить обо всем (про хождение по этажам, естественно, не говорим). Но не нужно говорить, как нам тут охр**енно, ибо будем выглядеть охр**евшими мажорами, которым еще и лакшери-условия устроили. Доносить нужную нам информацию. С их вопросов можно съезжать, уходить от ответов и прочее".

Позже было решено скрывать вообще всю информацию, в том числе и то, что людей согласились отпустить по домам на самоизоляцию, если ПЦР-тесты на коронавирус у них отрицательные.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось фото специального бланка, который должны заполнять временные постояльцы отеля, чтобы отправиться домой.