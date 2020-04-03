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Буйные постояльцы и тайский массаж: СМИ рассказали, как проходит обсервация украинцев с Бали

17:11, 03 апреля 2020
Общество
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Украинцы с Бали находятся в двух отелях / фото: strana.ua

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Изданию OBOZREVATEL удалось из собственных источников узнать, как люди проводят свободное время на карантине в "Казацком", где размещены 166 человек.

Стало известно, что далеко не все остаются в своих номерах. Также люди приняли решение не контактировать со СМИ.

Проблем с едой у жителей нет - ее под двери приносят работники отеля, чтобы избегать прямого контакта. Однако по чату, переписки из которого были добыты изданием, видно, что люди нарушают изоляцию и общаются вживую, когда передают вещи - штопор, запасное одеяло, еду, которая остается, и тому подобное. Иногда они коллективно заказывают доставку сигарет, кофе и алкоголя.

В ночь с 31 марта на 1 апреля кто-то из жителей шестого этажа устроил дебош. Человек стучался в двери и искал администратора, чтобы попасть на крышу. После этой ситуации полиция отказалась пропускать доставку алкогольных напитков, однако проверять пакеты полицейские не могут, поэтому вряд ли что-то изменилось.

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"12 часов ночи, ко мне в дверь стучится человек, кричит, чтоб открыли дверь на крышу, мол, ему нужна свобода, свежим воздухом подышать. И дальше по дверям пошел. Его дважды охрана выводила, потом полиция. Это ненормально", - заявила администратор в комментарии журналистам, добавив, что похожие случаи происходят почти ежедневно.

Жители "Казацкого" часто критикуют организацию обсервации, тем самым аргументируя собственные нарушения. Некоторые люди дважды призывали собраться всех на вечеринку в холле, объясняя это тем, что запретить ничего нельзя, а никаких четких правил нет. Один из обитателей отеля даже предлагал тайский массаж, пытаясь подзаработать.

obozrevatel.com
obozrevatel.com

Одна женщина записала на гитаре "Песню про обсервацию". На фоне видно, что она явно не находится в своем номере. 

По словам работников отеля, стараются сидеть в номерах и соблюдать режим лишь 30 человек из 166.

Также жители отеля удалили всех посторонних людей из чата, а одна девушка дала советы, что отвечать журналистам, которые поддерживают их позицию. Она предложила не упоминать про хождение по этажам и другие нарушения.

"Нужно говорить и писать, какие мы тут умнички (что правда)! Очень аккуратно говорить обо всем (про хождение по этажам, естественно, не говорим). Но не нужно говорить, как нам тут охр**енно, ибо будем выглядеть охр**евшими мажорами, которым еще и лакшери-условия устроили. Доносить нужную нам информацию. С их вопросов можно съезжать, уходить от ответов и прочее".

Позже было решено скрывать вообще всю информацию, в том числе и то, что людей согласились отпустить по домам на самоизоляцию, если ПЦР-тесты на коронавирус у них отрицательные.

obozrevatel.com

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилось фото специального бланка, который должны заполнять временные постояльцы отеля, чтобы отправиться домой.

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