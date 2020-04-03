Украинцев с Бали отпускают из обсервации домой – СМИ (фото)

По данным СМИ, еще утром появилась информация о том, что готовятся списки тех, кого надо отвезти в Полтаву и Харьков.

Украинцев, которые прилетели с Бали до полного закрытия границ из-за вспышки коронавируса, собираются отправлять по домам. Им уже раздали бланки о согласии оставаться в самоизоляции, а отелю "Козацький" дали отмашку готовиться к выселению временных постояльцев.

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Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что еще утром появилась информация о том, что готовятся списки тех, кого надо отвезти в Полтаву и Харьков. Позже эту информацию подтвердил и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Все, у кого отрицательный результат ПЦР – едут домой на самоизоляцию. Людей с положительным результатом пока нет", – сказал он.

По словам источника, около 14:00 сотрудники отеля начали собирать информацию о каждом: ФИО, город и нужен ли им трансфер домой. Через некоторое время им начали раздавать бланки о согласии на самоизоляцию. Согласно указанной там информации, им нужно оставаться в пределах своих квартир в течение 14 дней.

Как рассказал источник, в чате сообщили о том, что бланки нужно заполнять задним числом – 30 марта, днем, когда они прилетели. При этом, приземлились в Украине они только 30 марта. Следовательно, по этим документам они официально с момента прилета находятся в самоизоляции, а не на обсервации, где они провели неполных 5 дней.

Также один из участников чата рассказал, что, по словам сотрудницы отеля, они получили указание от министерства инфраструктуры готовиться к выселению и последующей дезинфекции здания. Перед отправкой домой всем участникам обсервации должны выдать результаты ПЦР-теста, справку о прохождении обсервации и документ о согласии на самоизоляцию.

Как сообщал УНИАН, 30 марта пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская заявила, что около 100 украинцев с Бали (Индонезия), которые прибыли в Украину, разместили на обсервацию в Киеве в отеле «Козацький».