Полиция уже оштрафовала нарушителей карантина на четверть миллиона гривень

В Украине за нарушение правил карантина составлено более 3,5 тыс. админпротоколов и открыто 44 уголовных дела.

За нарушение правил карантина на территории Украины на сегодняшний день составлено 3566 административных протоколов, открыто 44 уголовных дела.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, административные материалы составлены по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Уголовные производство открыты по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.

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"По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что особое внимание правоохранительные органы уделяют лицам, которые обязаны находиться в самоизоляции. "Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой", - отметили в полиции.

За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Также сообщается, что сегодня полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечения и обсервации граждан, также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

Всего к обеспечению мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности привлечено почти 23 тыс. правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.