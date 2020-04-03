Коронавирус на Киевщине: в ОГА рассказали, когда ожидается пик заболеваемости

По возрастной категории на Киевщине больше всего заболевших лица в возрасте 41-50 лет (31,4%) и 51-60 лет (24,2%).

В Киевской области пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидают 20-е числа апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"Область продолжает готовиться к всплеску эпидемии в Украине. Согласно предварительным оценкам медиков, можно допустить, что пик заболеваемости у нас может наступить, ориентировочно, где-то ближе к 20 числам апреля", - сказал он.

Володин сообщил, что на сегодняшний день в Киевской области зафиксировано 353 факта нарушения карантинных мероприятий, задокументировано 205 фактов нарушений, направлено в суд 198 протоколов, судами вынесено три решения по штрафам.

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По его словам, в области до конца апреля ожидается закупка еще 46 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также Володин отметил, что по возрастной категории в Киевской области больше всего заболевших лица в возрасте 41-50 лет (31,4%) и 51-60 лет (24,2%).

Отдельно он отметил, что работа 74 рынков в области пока не может быть возобновлена до улучшения эпидемической ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области подтверждено 70 случаев заболевания COVID-19, в том числе четверо детей. На стационарном лечении находятся 24 человека, на амбулаторном (в самоизоляции) - 46.

Умерли от последствий коронавирусной болезни четыре человека, выздоровели три.

Подозрение на заражение у 308 человек, за 820 контактными лицами установлено медицинское наблюдение.