В Украине разрабатывают сервис, который будет следить за соблюдением гражданами карантина

Кабинет министров утвердил новые меры по усилению карантина.

Кабинет министров поручил Министерству цифровой трансформации до 5 апреля разработать электронный сервис с использованием мобильного приложения для возможности проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами при наличии согласия соответствующего лица.

Об этом говорится в правительственном постановлении № 255 от 2 апреля, согласно которому ужесточаются карантинные ограничения на территории Украины.

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«Министерству цифровой трансформации до 5 апреля разработать электронный сервис с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг для возможности проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации (изоляции) лицами, при наличии согласия соответствующего лица», - говорится в постановлении.

Порядок информационного взаимодействия Единого государственного веб-портала электронных услуг, информационных систем МВД и Нацполиции, информационных систем Министерства здравоохранения и государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", которые имеют необходимые для проведения указанного мониторинга данные, устанавливается Министерством цифровой трансформации и держателем соответствующей информационной системы.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксированы 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Кабинет министров на заседании 2 апреля утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни. В частности с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без респиратора или маски и перемещаться по улице группами более двух лиц, кроме необходимости сопровождать детей.

Как сообщал ранее УНИАН, в Москве запустили систему мониторинга за передвижениями зараженных коронавирусом для соблюдения карантина.

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