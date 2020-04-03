Кабмин поручил создать блокпосты на админграницах областей и проверять температуру граждан

ОГА могут привлекать для работы в этих блокпостах военнослужащих, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями.

Кабинет министров поручил областным государственным администрациям установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств и организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры.

Читайте такжеПоявился полный текст решения Кабмина об усилении карантина в Украине

Об этом говорится в правительственном постановлении № 255 от 2 апреля, согласно которому ужесточаются карантинные ограничения на территории Украины.

«Областным, Киевской городской государственным администрациям... установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями», - говорится в постановлении.

Также Кабмин поручил ОГА создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Кабинет министров на заседании 2 апреля утвердил новые меры по ужесточению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни. В частности, с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без респиратора или маски и перемещаться по улице группами более двух лиц, кроме необходимости сопровождать детей.