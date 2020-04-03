Появился полный текст решения Кабмина об усилении карантина в Украине

Кабинет министров утвердил новые меры по ужесточению карантинных мероприятий в Украине.

Обнародован полный текст решения Кабинета Министров об усилении карантинных мероприятий, введенных из-за распространения коронавирусной болезни.

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Текст изменений к постановлению правительства №211 от 11 марта обнародовал в своем Telegram-канале журналист Сергей Лещенко.

В частности, до 24 апреля запрещено:

- с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно;

- с 6 апреля перемещения группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

- нахождение в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);

- находиться на улицах без документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус;

- самовольно покидать места обсервации (изоляции)».

Полный текст документа:

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, который был введен из-за распространения коронавирусной болезни.