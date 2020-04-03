Мэр Киева обратился к представителям всех конфессий по возможности проводить службы онлайн.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян отпраздновать Пасху дома и не посещать места массового скопления людей ввиду распространения COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал на брифинге.

«Скоро великий праздник Пасхи. И я как мэр столицы очень волнуюсь, с какими последствиями он пройдет для жителей города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве. Я призываю представителей всех религиозных конфессий придерживаться ограничений и не проводить мероприятий с большим скоплением людей, в частности во время празднования Пасхи», - сказал столичный голова.

По словам Кличко, он встречался с представителями всех конфессий и призвал их ответственно относиться к безопасности верующих, придерживаться ограничений, которые введены в городе и стране.

«Я понимаю, что Пасха - большой и светлый праздник, которого все ожидают. Праздник, когда идут в церковь. Когда собираются большим кругом близких, когда ходят в гости. Но сейчас мы должны придерживаться ограничений для того, чтобы остановить распространение инфекции и скорее смягчить, а затем и отменить эти ограничения. Я понимаю, как всем тяжело и как все устали, но надо выдержать и пройти через этот вызов», - сказал он.

По словам мэра, он обратился к представителям всех конфессий по возможности проводить службы онлайн и объяснять людям, почему такой опасный коронавирус.