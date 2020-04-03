В Минздраве рассказали создании нового реестра мест для обсервации

Сегодня-завтра будет проведен обзор всех потенциальных мест пребывания граждан, нуждающихся в обсервации.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал создание нового реестра мест для обсервации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, кто обеспечивает медработниками учреждения обсервации.

Ляшко объяснил, что согласно закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что обсерваторы, изоляторы, а также другие специализированные учреждения создаются на местах органами местного самоуправления и органами местной исполнительной власти.

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Соответственно, медицинское обеспечение должно планироваться органами местного самоуправления.

"Мы прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни как на территории Украины, так и внутри каждого конкретного заведения. Сейчас мы как Министерство здравоохранения получили поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Сегодня-завтра нашими специалистами совместно с областными государственными администрациями будет проведен обзор всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная табличка для того, можно или нельзя, соответствует или не соответствует обсерватор, определенный на местах, указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины", - сообщил Ляшко.