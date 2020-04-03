Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 3 апреля

Число зараженных в мире превысило миллион, а в Украине постепенно приближается к тысяче.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек. При этом более 210 тысяч человек выздоровели, умерли от болезни около 53 тысяч.

В настоящее время больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 244 678, на втором месте Италия - 115 242, в Испании - 112 065, в Германии - 84 794, в Китае - 82 413, Франции - 59 929, Иране - 50 468.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине по состоянию на утро 3 апреля зафиксировали 942 случая COVID-19. В том числе - 23 летальных, а 19 пациентам удалось вылечиться. Таким образом, за сутки число зараженных выросло на 138.

Как и ранее, коронавируса нет на территории Николаевской области.

Карантин в Украине: усиление ограничительных мер

В Минздраве заявили, что украинцев ожидают новые более жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса.

"Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь", - уточнил новый глава ведомства Максим Степанов.

Кроме того, отдельные правила пропишут для людей преклонного возраста.

Ситуация на Буковине

Черновицкая область, которая после Киева "лидирует" по числу подтвержденных случаев COVID-19, уходит на тотальный карантин. Особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств в регионе начал действовать с полуночи 3 апреля.

По словам главы ОГА, на въезде и выезде с территории Черновицкой области будет установлено пять карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций в следующих населенных пунктах: города Вижница и Новоднестровск, села - Орельцы, Звенячин, Атаки. Работу они начнут с полудня пятницы.

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