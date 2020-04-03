Оккупанты установили блокпост на Крымском мосту: из РФ на полуостров не пустили больше десятка машин

На оккупированном полуострове действует карантин.

В оккупированном Крыму на мосту через Керченский пролив так называемые власти установили блокпост и проверяют всех, кто въезжает на полуостров из России.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом сообщил назначенный Кремлем "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его информации, через блокпост за минувшие сутки не пустили больше десятка автомобилей. Он рассказал, что на полуостров могут въехать все, кто имеют собственность в Крыму.

Читайте такжеКрымские татары решили перенести "Марш достоинства" на оккупированный полуостров из-за коронавируса

"При этом, если кто-то не может объяснить, с какой целью едет на полуостров, хотя все отели закрыты и все туристы выезжают, мы рекомендуем развернуться и вернуться назад. Сегодня было завернуто не больше десяти автомобилей", - сказал Аксенов в интервью пропагандистским СМИ.

Он также заверил, что очередей на мосту из-за введенных ограничений нет.

Блокпост для контроля всех въезжающих на полуостров по Керченскому мосту начал работу 2 апреля. Там дежурят представители МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, подконтрольного России Минздрава Крыма и военные медики. Они измеряют всем температуру и собирают личные данные.

Как сообщал УНИАН, крымчан обязали с 3 по 6 апреля не выходить из дома без крайней необходимости.