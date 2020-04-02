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На Львовщине нарушителя карантина впервые оштрафовали на 34 тысячи гривень

20:02, 02 апреля 2020
Общество
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Полицейские поймали директора рынка на нарушении карантина / facebook.com/mvs.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Отмечается, что руководитель рынка нарушил правила карантина людей и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

На директора предприятия составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП.

После этого документы направили в суд, который признал мужчину виновным и наложил штраф в размере 34 тысяч гривень.

В полиции добавили, что решение о наложении штрафа на руководителя субъекта хозяйственной деятельности принято впервые от начала введения карантинных ограничений.

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