На Львовщине нарушителя карантина впервые оштрафовали на 34 тысячи гривень

Карантинные правила нарушил руководитель одного из рынков.

В Львовской области оштрафовали руководителя рынка за нарушение правил карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте такжеЗа нарушение режима самоизоляции оштрафованы уже 130 украинцев – МВД

Отмечается, что руководитель рынка нарушил правила карантина людей и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

На директора предприятия составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП.

После этого документы направили в суд, который признал мужчину виновным и наложил штраф в размере 34 тысяч гривень.

В полиции добавили, что решение о наложении штрафа на руководителя субъекта хозяйственной деятельности принято впервые от начала введения карантинных ограничений.