На Львовщине нарушителя карантина впервые оштрафовали на 34 тысячи гривень
В Львовской области оштрафовали руководителя рынка за нарушение правил карантина, введенного из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Отмечается, что руководитель рынка нарушил правила карантина людей и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней".
На директора предприятия составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП.
После этого документы направили в суд, который признал мужчину виновным и наложил штраф в размере 34 тысяч гривень.
В полиции добавили, что решение о наложении штрафа на руководителя субъекта хозяйственной деятельности принято впервые от начала введения карантинных ограничений.
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