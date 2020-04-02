В «Право на власть» обсудят ужесточение карантина в Украине и впервые проведут прямой эфир со всеми гостями «онлайн»

Темой программы станут актуальные вопросы, что изменилось в Украине за три недели карантина, и удастся ли стране эффективно противостоять мировой пандемии.

Сегодня, 2 апреля, в 22.30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на власть». В связи с усилением карантинных мероприятий впервые за историю существования программы в студии будет присутствовать одна ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук, а все гости присоединятся к эфиру по Skype-связи.

Темой программы станут актуальные вопросы, что изменилось в Украине за три недели карантина, и удастся ли стране эффективно противостоять мировой пандемии. В студии «Право на власть» эксперты дадут свой прогноз, когда украинцам ждать пика эпидемии, и как продление карантина повлияет на экономику. А также расскажут, чем помогут в борьбе с коронавирусом новые законы, принятые на этой неделе на экстренном заседании парламента.

К прямому эфиру ток-шоу «онлайн» присоединятся: министр здравоохранения Украины Максим Степанов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Смотрите новый выпуск «Право на власть» уже сегодня в 22.30.

Напомним, что как и ранее на период карантина все прямые эфиры «Право на власть» проходят без зрителей в зале.