Почти половина украинцев считают, что власть не справляется с противодействием распространению коронавируса - опрос

70% респондентов считают, что власть не обеспечивает на достаточном уровне доступность медицинских услуг.

В Украине 48% граждан считают, что власть неуспешно справляется с мерами, которые принимаются для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 27-30 марта.

В частности, респондентов спросили, насколько успешно или неуспешно, по их мнению, новая власть справляется с задачами, которые надо решать.

Так, 40% опрошенных считают, что власть успешно справляется с противодействием эпидемии коронавируса (из них 36% - скорее успешно и 4% - очень успешно), еще 48% - придерживаются противоположного мнения (из них 18% - полностью неуспешно и 30% - скорее неуспешно). Еще 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Также 18% опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса (из них 17% - скорее успешна и 1% - очень успешна); 57% полагают, что неуспешна (из них 31% - полностью неуспешна и 26% - скорее неуспешна). Еще 25% опрошенных затруднились ответить.

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Кроме того, 17% респондентов полагают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан (из них 15% - скорее успешна и 2% - очень успешна), 70% считают, что неуспешна (из них 42% - полностью неуспешна и 28% - скорее неуспешна). Еще 13% опрошенных затруднились ответить.

В то же время около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, были введены вовремя; 38% полагают, что власть опоздала с противодействием эпидемии; 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были предприняты преждевременно. Еще 7% затруднились ответить.

43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не нужно. Еще 7% затруднились ответить.

Вместе с тем, говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего называли такие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 38%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 27%; возникли финансовые трудности - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%; респондент сам (сама) боится заболеть - 12%; постоянно переживают из-за неопределенности ситуации - 12%; нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%; нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 6%; респондента отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%; респонденту грозит потеря работы - 4%; стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 4%.

Также, тем респондентам, кто имеет работу, и является нанятым работником, ставился вопрос о том, возникли ли у них следующие сложности на работе (можно было выбрать все ответы, подходящие): невыплата зарплаты - 3%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 12%; предложили уволиться по сокращению - 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты - 6%; у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало.

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43% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса; 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

По мнению респондентов, хуже всего справляются с эпидемией следующие страны: Италия - 47%, Испания - 23%, Украина - 12%, США - 12% (вопрос был открытым, респондент мог назвать не более 4 стран).

Также, по мнению респондентов, лучше всего справляются с эпидемией следующие страны: Китай - 46%, Германия - 9%, Беларусь - 7%, Украина - 6%, Южная Корея - 5% (вопрос был открытым, респондент мог назвать не более 4 стран).

Отвечая на вопрос о том, какие страны или международные организации могут наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса, 34% украинцев назвали Китай; 11% - Всемирную организацию здравоохранения; 10% - Европейский Союз; 9% - США; 6% - Россию; 35% считают, что ни одна из стран или организаций не сможет этого сделать.

***Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украину в марте за период пандемии коронавируса COVID-19 из-за рубежа вернулись более 270 тысяч соотечественников.

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