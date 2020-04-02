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Кабмин вводит более жесткие правила карантина: готовы ли к ним украинцы (видео)

15:24, 02 апреля 2020
Общество
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Готовы ли украинцы придерживаться более строгих правил карантина, говорится в сюжете ТСН.

За новыми правилам, находиться на спорт площадке уже нарушение. Кроме случаев, когда это служебный долг.

Как сообщал ранее УНИАН, разделить уличные прогулки по половому признаку - к такому странному антикоронавирусному мероприятию прибегли в Панаме.

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