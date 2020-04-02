Кабмин вводит более жесткие правила карантина: готовы ли к ним украинцы (видео)
15:24, 02 апреля 2020Общество
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Запретят быть без масок, выходить в лес и на спортплощадки группами больше двух человек.
Готовы ли украинцы придерживаться более строгих правил карантина – выясняла ТСН
Кабмин вводит более жесткие правила карантина. Запретят быть без масок, выходить в лес и на спортплощадки группами больше двух человек.
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Готовы ли украинцы придерживаться более строгих правил карантина, говорится в сюжете ТСН.
За новыми правилам, находиться на спорт площадке уже нарушение. Кроме случаев, когда это служебный долг.
Как сообщал ранее УНИАН, разделить уличные прогулки по половому признаку - к такому странному антикоронавирусному мероприятию прибегли в Панаме.
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