Минобразования опровергло фейк об отмене ВНО из-за карантина

Сейчас фейк активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу МОН.

В Министерстве образования и науки заявили, что информация о якобы продлении общенационального карантина до 15 мая и отмене внешнего независимого оценивания является фейком.

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Об этом говорится в сообщении Минобразования на официальной странице в Facebook.

«Сейчас она (информация – УНИАН) активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу МОН. Однако эта информация не соответствует действительности», - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что 2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля. «Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также направит соответствующие письма местным управлением образования», - подчеркнули в Минобразования.

Также в МОН отметили, что представители ведомства уже неоднократно подчеркивали, что в 2020 году поступление в вузы будет проходить по результатам внешнего независимого оценивания, поэтому отмена ВНО недопустима.

В министерстве в очередной раз призвали граждан доверять только официальным источникам – сайту МОН и официальным страницам в социальных сетях (Facebook, Telegram, Twitter).

Как сообщал УНИАН, сроки проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году будут переноситься на более поздние даты, продление карантина также изменит и сроки проведения вступительной кампании.

Если ученики вернутся за парты в мае или июне, то основная сессия внешнего независимого тестирования будет проведена после 20 июня. «Если ученики не смогут вернуться в июне, то и в июле, и в августе мы сможем осуществить и пробную, и основную сессии ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать его даже в середине августа. Если в августе, то процедура ВНО закончится в середине сентября, а в таких условиях вступительная кампания в учреждения высшего образования завершится к середине октября», - заявила на брифинге 26 марта врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что пик эпидемии заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля.

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