Первого заболевшего коронавирусом житомирянина выписали из больницы (видео)
14:45, 02 апреля 2020Общество
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Мужчина день выкладывает видео в соцсети, где рассказывает, как себя чувствует.
Первого житомирянина, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы. Но он еще 14 дней должен находиться на самоизоляции и сдадь повторно тест на коронавирус.
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Мужчина каждый день выкладывает видео в соцсети, где рассказывает, как себя чувствует, чем питается и о планах на будущее, говорится в сюжете ТСН.
Среди планов - написать книгу о том, как он болел и судится с мэром своего города за клевету.
Как сообщал ранее УНИАН, российский тренер по боксу Антон Кадушин, шутивший над пандемией в компании Усика, заболел на коронавирус.
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