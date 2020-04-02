На сколько вам хватит сбережений в условиях карантина — опрос УНИАН

Украина с 12 марта — на карантине. В правительстве говорят, что его могут продлить до конца мая.

В разгар карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 некоторые украинцы столкнулись с проблемой нехватки средств из-за сокращения на работе, вынужденного отпуска либо же урезания зарплаты.

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Поэтому УНИАН решил поинтересоваться у читателей, на сколько им хватит сбережений в условиях карантина, который, как прогнозируют в правительстве, могут и вовсе продолжить до конца мая.

Так, УНИАН предложил своим подписчикам пять вариантов ответа. Первый - "продолжаю работать и получать зарплату". Для многих украинцев ничего не изменилось: некоторые все так же ездят на работу, другие — перешли на "удаленку", но их труд оплачивается по-прежнему.

Есть также соотечественники, которым урезали зарплату, поэтому в ближайшее время им придется экономить. Больше всех не повезло потерявшим работу. Поэтому в опросе УНИАН предлагает следующие варианты ответа на вопрос, на сколько им хватит сбережений: "мне сбережений хватит минимум на полгода", "месяц-два, думаю, протяну", "до конца апреля".

Также есть в опросе и самый пессимистичный вариант ответа - "уже живу в долг".

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