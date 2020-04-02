СБУ провела обыски в медицинском центре "Евролаб" за сокрытие положительных тестов на коронавирус

Обыски проведены в рамках расследования возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение COVID-19 и причинение вреда здоровью населения.

Служба безопасности Украины провела обыски в киевском медицинском центре «Евролаб» в рамках производства о возможном сокрытии данных о положительных тестах на коронавирусную инфекцию.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. «Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Евролаб» действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинение вреда здоровью населения Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о выявленных положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

«1 апреля 2020 года на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО «Евролаб» для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты важные для следствия документы и информация. В ближайшее время изъятые документы отработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения по уголовному производству. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия», - сообщили в СБУ.

В Службе отмечают, что и в дальнейшем будут уделять особое внимание любым нарушениям закона, связанным с распространением коронавируса в Украине, поскольку сегодня это вопрос национальной безопасности.

«Также мы считаем недопустимым, когда отдельные лица, которые своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности и переводят ситуацию в политическую плоскость», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 20 марта прокуратура Киева открыла производство против должностных лиц частной медицинской клиники, которые не уведомили государственные органы о пациенте, инфицированном коронавирусом.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не уведомил о положительном тесте пациента Минздрав и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Кроме того, 23 марта в СМИ вновь появилась информация о той же клинике Eurolab, которая принадлежит известному бизнесмену Андрею Пальчевскому, что якобы ее сотрудники скрыли от Минздрава данные о еще 4 положительных тестах на короновирус граждан, недавно вернувшихся с курорта Куршавель. Результаты обследования были подтверждены в Германии, а немецкие медики сообщили об этих случаях Минздраву Украины, утверждают журналисты.

24 марта пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что следователи пригласили сотрудников столичного частного медцентра для дачи объяснений по поводу возможного сокрытия положительных результатов тестов на коронавирус.

В свою очередь в медицинском центре Eurolab опровергли сокрытие от Минздрава информации о выявлении коронавируса у своих пациентов, однако не дали УНИАН комментариев по этому поводу.