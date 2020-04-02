Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 2 апреля

Число заболевших COVID-19 в мире приближается к отметке в миллион, а в Украине официально подтвердили заболевание у 804 человек.

Коронавирус в мире: статистика

В мире уже зарегистрировано почти 940 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего больных зафиксировано в США - 215 417, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118. Далее следуют Китай - 82 361 и Германия - 77 981.

Коронавирус в Украине: актуальная информация

В Украине уже зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. В том числе 135 - за последние сутки. Из-за COVID-19 в стране умерли 20 человек, а 13 сумели вылечиться.

Заболевание подтверждено во всех областях Украины, кроме Николаевской. Там местные власти заявляют об отсутствии официально зарегистрированных случаев заражения.

Новые ограничения

Кабинет министров Украины планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года. В общественных местах нельзя будет появляться без маски, а перемещение группой более двух человек без служебной необходимости будет запрещено.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам призвал во время эпидемии коронавируса продолжать оставаться дома. Он также напомнил, что "пляжи никто не украдет, а парки никуда не исчезнут".

"Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это!" - подчеркнул он.

Карантин в Херсоне

В Херсонской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом, в том числе первый - в областном центре. В связи с этим городские власти решили закрыть город на карантин с полуночи 2 апреля.

На въездах и выездах из Херсона установят пять блокпостов.

Антикризисный закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

"Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине", - говорится в сообщении.

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