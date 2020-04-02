Глава Госпогранслужбы не поддержал введение карантина: лучше - принудительная обсервация
В Украине вместо введения карантина следовало изначально обязать всех, кто возвращается из-за границы, проходить принудительную обсервацию.
Такое мнение высказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, пишет "РБК-Украина".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".
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При этом Дейнеко напомнил, какое большое количество людей успело вернуться в Украину за время карантина.
"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, пограничники ожидают возвращения перед Пасхой до 200 тысяч украинцев.
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