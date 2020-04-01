Вернулась из Турции: в Одессе коронавирус выявили у дочери инфицированного мужчины

Отец девушки до подтверждения диагноза был во Франции.

В Одессе COVID-19 выявили у дочери инфицированного мужчины, в регионе подтвержден диагноз у 14 человек.

Читайте такжеУжесточение карантина: в правительстве перечислили новые запреты для украинцевКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, в Одесском регионе сегодня подтверждено еще два случая заболевания COVID-19. Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на 45-летнего мужчину из города Подольска и на 18-летнюю девушку из города Южный.

Отмечается, мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначали жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы.

«Девушка вернулась домой из Турции и почувствовала себя плохо. До этого диагноз был подтвержден у ее отца. Находится в стационаре Одесской городской инфекционной больницы», – сообщил Куцый.

Вчера диагноз был подтвержден у 55-летней жительницы села Усатово Беляевского района. Женщина заграницу не уезжала и с больными коронавирусом не контактировала. Анализы ее супруга ожидаются в ближайшее время.

На данный момент в Одесской области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 1 апреля в мире зарегистрировано уже более 900 тысяч случаев заболевания коронавирусом.