Ужесточение карантина: в правительстве перечислили новые запреты для украинцев

Среди них - запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни Кабинет министров Украины планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года. В общественных местах нельзя будет появляться без маски, а перемещение группой более двух человек без служебной необходимости будет запрещено.

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Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующие изменения с однодневной доработкой предложено к постановлению №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на заседании правительства.

"Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10% и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает нужным ввести более жесткие требования по карантину", - говорится в сообщении.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Сообщается, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местной властью, все остальные нововведения будут проработаны с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.

Напомним, решение об усилении карантина было принято по инициативе Министра здравоохранения на заседании Кабмина 1 апреля, с доработкой до 2 апреля. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

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