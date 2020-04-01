В Греции из-за вспышки Covid-19 застряло судно с украинскими моряками на борту

Судно стоит на якоре в порту греческого города Пирея. На борту – 20 инфицированных пассажиров.

В Греции из-за эпидемии коронавируса застряло круизное судно «EL.VENIZELOS», на борту которого находятся почти 30 украинских моряков.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко, сославшись на заявление представителя Минздрава Греции Сотириса Циодраса, сделанное 31 марта.

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«Заражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна «EL.VENIZELOS», которое пришвартовано в порту Пирея», - сообщил Шевченко.

По его данным, этот круизный лайнер выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис. Судно прервало маршрут в связи с развитием эпидемии в Испании.

«С 22 марта судно стоит на якоре в порту греческого города Пирея, ему предписано не выходить в море», - сообщил Шевченко.

Отмечается, что оно перевозило из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера «Royal Caribbean». Однако из-за пандемии судно не смогло прибыть в пункт назначения.

На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них – греческое гражданство. Всего на борту – люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются.

Как отметил Шевченко, по информации родных и близких украинских моряков, в начале карантина старшим по должностям на судне выдали защитные маски, младшим – только антисептики.

По данным организации, пока более конкретной информации о людях, находящиеся на судне, нет.