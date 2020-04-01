В Черновицкой области введут особый режим въезда и выезда

В ОГА заявили, что пока не готовы назвать дату и время, когда начнет действовать особый режим.

В Черновицкой области будет введен особый режим въезда и выезда.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, соответствующее решение сегодня приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В то же время в ОГА заявили, что пока не готовы назвать дату и время, когда начнет действовать особый режим, поскольку должностные лица администрации не имеют протокола Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

В пресс-службе добавили, что ранее областная комиссия по ТЭБ и ЧС обратилась в Комиссию с просьбой о введении особого режима въезда и выезда в Черновицкой области.

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Это решение предусматривает запрет пассажирских перевозок. Разрешено будет движение только грузового транспорта, автомобилей предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Кроме того, въехать на территорию области смогут люди, которые проживают в Черновицкой области и возвращаются домой, а выехать смогут те, кто направляется к месту своего жительства.

Решение также предусматривает, что на территории Черновицкой области будет установлено пять карантинных контрольно-пропускных постов: в городе Вижница, в селе Оршовцы Кицманского района, в селе Звенячин Заставновского района, в селе Атаки Хотинского района и в городе Новоднестровске.

Как сообщал УНИАН, в регионе от коронавируса умерла еще одна женщина.

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