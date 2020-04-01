В Минздраве рассказали, как проводят мониторинг случаев COVID-19

Мониторинг может осуществляться методом бытовых визитов, онлайн или по телефону, чтобы проверить наличие симптомов.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как происходит мониторинг контактов вероятных и подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"Контактных лиц наблюдают в течение 14 дней от последнего незащищенного контакта. Контактным лицам рекомендуется ограничивать передвижения и посещения общественных мест", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мониторинг структурными подразделениями учреждений здравоохранения может осуществляться методом бытовых визитов, онлайн или по телефону, чтобы проверить наличие симптомов.

"Любое контактное лицо, которое заболело и соответствует определению случая COVID-19, является подозрительным случаем на наличие SARS-CoV-2 и должно быть протестировано. Контактные лица любых недавно выявленных вероятных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья", - добавили в ЦОЗ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.