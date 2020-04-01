"Досить шастати, спустіться на землю": Кличко закликав посилити карантин

Мер Києва виступає за введення обмежень на відвідування парків та дитячих майданчиків.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити заходи карантину, а також вкотре закликав містят не виходити на вулиці без нагальної потреби.

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«Усім «Не вірю в загрозу, це не про мене» - скажу: спустіться будь-ласка на землю, припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження», - заявив Кличко під час брифінгу.

"Хочу також звернутись до уряду: ухваліть, будь ласка, кроки, що допоможуть владі на місцях контролювати заходи обмежень. Ухваліть жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств», - заявив мер Києва.

«Прошу, досить "шастать" без нагальної потреби!», - підсумував Кличко.

Нагадаємо, у Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 25 осіб і становить 132 особи.

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