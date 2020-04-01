цей матеріал доступний українською

"Досить шастати, спустіться на землю": Кличко закликав посилити карантин

13:26, 01 апреля 2020
Общество
256 0
Кличку не подобається, що кияни "шастають" містом / фото УНИАН

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити заходи карантину, а також вкотре закликав містят не виходити на вулиці без нагальної потреби.

Читайте также"Работают магазины и супермаркеты": Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут

«Усім «Не вірю в загрозу, це не про мене» - скажу: спустіться будь-ласка на землю, припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження», - заявив Кличко під час брифінгу.

"Хочу також звернутись до уряду: ухваліть, будь ласка, кроки, що допоможуть владі на місцях контролювати заходи обмежень. Ухваліть жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств», - заявив мер Києва.

«Прошу, досить "шастать" без нагальної потреби!», - підсумував Кличко.

Нагадаємо, у Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 25 осіб і становить 132 особи.

Читайте також:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter