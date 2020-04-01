Daily Signal: Коронавирус нависает над солдатами Украины в грязных траншеях

Военные боятся не только распространения инфекции на передовой, где соблюдение гигиены почти невозможно, но и экономического кризиса, из-за которого Киев может сократить оборонный бюджет.

На прошлой неделе Украина объявила о расширении общенационального карантина до 24 апреля, чтобы остановить распространение коронавируса.

Тем временем, война на Донбассе не стала менее интенсивной. Поэтому некоторые украинские эксперты и чиновники встревожены потенциальным воздействием пандемии на войска, развернутые на передовой, - пишет Daily Signal. Вдоль 400-километровой линии разграничения на Донбассе украинская армия вынуждена участвовать в ограниченной войне против смеси с регулярных войск России, пророссийских сепаратистов и иностранных наемников. Битвы в траншеях здесь мало отличаются от тех, которые происходили во времена Первой мировой войны, разве что масштабом.

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На передовой украинские солдаты живут в подземных блиндажах и подвалах заброшенных домов. Из-за постоянной угрозы со стороны вражеской артиллерии и снайперов единственное безопасное место для них - это подземелья. Поэтому украинские солдаты постоянно живут в спартанских условиях и очень близко к боевым товарищям. Личное пространство здесь - это роскошь. Солдатские спальные места тоже расположены очень близко. А военные едят с общего стола.

Гигиена на передовой - это постоянный вызов. Туалеты на улице - норма, а принимать душ регулярно не удается. Короче говоря, война в траншеях - это грязное и опасное дело. И поддерживать здесь скрупулезную гигиену или социальное дистанцирование под ежедневными российскими обстрелами не получается.

Daily Signal пишет, что несмотря на пандемию коронавируса битвы на Донбассе не утихли. В понедельник вражеский снайпер убил украинского солдата. В воскресенье ВСУ зафиксировали 13 атак со стороны российских сил. Двое украинских солдат были ранены в ходе 15 атак в субботу.

"Российские силы продолжают обстреливать украинские войска с помощью артиллерийских орудий и противотанковых ракет", - сказал изданию научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Уровень потерь и пропавших без вести такой же, как и в условиях без COVID-19", - добавил он.

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Daily Signal пишет, что, согласно данным военных источников и гражданских экспертов, ВСУ развернули в зоне боевых действий около 40 тысяч личного состава. Эти силы составляют 10 сухопутных бригад в дополнение к подразделениям ПВО, авиации и службам обеспечения.

В целом около 25-27 тысяч украинских пехотинцев несут службу на Донбассе. Из них 17-19 тысяч - непосредственно на передовой в траншеях. Линия фронта - это не сплошная линия из украинских военных. Солдаты занимают позиции в относительно изолированных пунктах. Эксперты говорят, что с определенной точки зрения это помогает избежать массового распространения COVID-19. С другой стороны украинские солдаты регулярно проходят ротации. Поэтому некоторые эксперты и чиновники допускают, что передача болезни может произойти на тыловых базах, где солдаты больше сконцентрированы.

Вооруженные силы Украины уже приняли определенные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в своих рядах. Массовые сборы и отпуска были отменены. У солдат проверяют температуру, когда они входят на базу. А места общего пользования часто дезинфицируют. Но большинство этих мероприятий будет тяжело выполнить на передовой. Соблюдать гигиену и социальное дистанцирование значительно легче на тыловых базах, которые находятся на безопасном расстоянии от прямых столкновений.

В ВСУ сообщают, что у них есть четыре мобильных госпиталя в зоне конфликта, которые имеют 200 обеспеченных больничных коек для больных COVID-19. В военной клиники в Мариуполе есть еще дополнительные 35 коек для таких пациентов. В зоне боевых действий в распоряжении военных всего 24 респиратора. Daily Signal замечает, что по состоянию на момент публикации статьи среди украинских солдат не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Однако, некоторые эксперты опасаются, что имеющихся ресурсов не хватит, если эпидемия перекинется на армию.

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"Наши будущие мероприятия сильно зависят от выполнения правильных превентивных методов сейчас", - сказал офицер ВСУ Алексей Бобовников.

"Но у нас уже возникли трудности с базовыми вещами, такими как хирургические маски и тесты", - добавил он.

Украине до этого времени удавалось избежать большой эпидемии коронавируса. В начале этой недели в стране было 480 подтвержденных случаев COVID-19 и 11 смертей от новой болезни. Однако, украинские чиновники точно готовятся к худшему. Сейчас страна полностью закрыта для иностранцев, а все международные авиасообщения остановлены. 22 марта Киев закрыл КПП на Донбассе для пересечения гражданских. В Киеве работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки. Общественный транспорт остановлен, а правительство запретило массовые собрания. Общенациональный карантин должен был продлиться до 3 апреля, но теперь его продлили до 24 апреля. Поэтому многие боятся, что экономическая катастрофа уже не за горами.

500-700 тысяч украинцев уже потеряли работу из-за ограничений, спровоцированных коронавирусом. Некоторые эксперты боятся, что в ближайшие недели эта цифра может возрасти. Украинский ВВП может сократиться на 9% под влиянием пандемии.

"Сейчас украинская экономика Украины почти мертва", - сказал Daily Signal снайпер Александр Починок.

"Если карантин продлится еще на месяц, он может уничтожить малый и средний бизнес вообще. А это может создать очень серьезную ситуацию. Уже появилась серьезная угроза сокращений поставок продуктов для армии", - сказал он.

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В Киеве прогнозируют, что дефицит бюджета в этом году может увеличиться в четыре раза и достичь 7,2 миллиарда долларов. Поэтому сейчас разрабатываются правительственные программы поддержки. Украинский оборонный бюджет в 2020 году составляет примерно 5 миллиардов долларов, что равно 3% от ВВП. Пока сокращение расходов на оборону никто не рассматривает. Но ситуация может легко измениться, считает Белесков.

"Если экономика продолжит падение, а COVID-19 не будет взят под контроль, в правительстве появится все больше голосов, которые будут призывать сократить оборонный бюджет, учитывая большой дефицит и необходимость направить больше национальных ресурсов на борьбу с COVID-19", - пояснил он.

Война на Донбассе в нынешнем виде - это стратегический конфликт низкой интенсивности, которому присущи удаленные обстрелы позиций. Затраты на обеспечение и на зарплаты личному составу - это главное экономическое бремя Киева. Поэтому даже в разгар сильной рецессии Украина все равно сможет профинансировать свою оборону.

"Даже несмотря на все нынешние экономические проблемы Украина имеет ресурсы и поставки для продолжения сопротивления в конфликте низкой интенсивности на Донбассе на протяжении нескольких десятилетий", - уверяет украинский ветеран Владимир Шередега.

Однако, с другой стороны рецессия может подорвать планы Украины по наращиванию возможностей для отражения полномасштабного наступления России.