Большая часть украинцев отбывает карантин дома – опрос

По данным исследования, каждый десятый украинец не соблюдает карантин.

Большая часть украинцев ограничила выход из дома из-за карантина, треть придерживается частичных ограничений.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Читайте такжеЛишь 28% украинцев считают "очень высоким" уровень заболеваемости коронавирусом в стране

Так, по данным опроса, более половины украинцев ограничила выход из дома в связи с карантином, треть - придерживается частичных ограничений, и лишь каждый десятый украинец не соблюдает карантин.

Чаще о полное самоограничении отмечали жители центральной Украины, женщины и представители старшей возрастной группы.

В то же время 18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% - один раз в день. Кроме того, 43% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить.

"Главной причиной выхода на улицу опрошенные отметили поход в магазин за продуктами (73%). 28% - выходят из-за работы, столько же - из-за походов в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят ради встреч с друзьями и знакомыми, или ради визита к врачу", - говорится в результатах опроса.

Данные опроса также свидетельствуют, что 52% украинцев готовы оставаться дома, не выходя на улицу более 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома, 12% - заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% - 2-3 дня, 10% - не более одного дня. Больше всего последних среди мужчин, бедных и богатых респондентов.

"Интересно, что среди последней категории также больше всего тех, кто готов быть на домашнем карантине более 5 дней", - отмечают социологи.

Кроме того, 44% опрошенных оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% - как напряженное. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения. 80% опрошенных оценивают течение последней недели отношения с людьми, с которым проживают как спокойные, лишь 8% - как напряженные.

***Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров в две волны: первая - 25-27 марта, вторая - 28-30 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: первая волна - 1000 респондентов, вторая волна - 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 4%.