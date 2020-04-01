28% опрошенных оценили уровень заболеваемости коронавирусом в Украине как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный.

Более 50% украинцев считают реальной угрозу COVID-19 для себя и для своих семей, 41% - противоположного мнения.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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"Результаты опросов показали, что абсолютное большинство респондентов видят реальной угрозу распространения коронавируса в Украине. По сравнению с началом карантина, число тех, кто видит угрозу, возросло (с 73% до 87%)", - отмечают социологи.

Так, 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей, 41% - противоположного мнения.

Отмечается, что за последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Относительно чаще об угрозе говорили жители западных и центральных регионов страны и горожане.

По данным опроса, оценивая уровень заболеваемости коронавирусом в Украине по 5- балльной шкале, 28% опрошенных оценили его как очень высокий или высокий, 34% - средний, 32% - как низкий или минимальный. Чаще о высоком уровне заболеваемости говорили жители юга, горожане и представители старшей возрастной категории.

"Оценивая ситуацию с заболеваемостью в своем регионе, респонденты считают ее менее угрожающей, чем по стране в целом. Так, только 13% опрошенных отметили, что уровень заболеваемости в их местности высокий, 65% считают низким, или же минимальным. Последнее мнение преобладает среди жителей восточных областей и крестьян", - говорится в опросе.

*** Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров в две волны: первая - 25-27 марта, вторая - 28 -30 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: первая волна - 1000 респондентов, вторая волна - 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 4%.