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Аваков рассказал, когда Украина вернется к нормальной жизни

09:43, 01 апреля 2020
Общество
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Арсен Аваков / REUTERS

Об этом он написал в Facebook.

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При этом глава МИД отметил, что надо следить за событиями в Европе, «которую волна вируса накрыла раньше нас».

«Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это – предположение оптимиста», – написал министр.

Аваков добавил, что сейчас – ответственный момент атаки эпидемии, «если не будем массово обниматься и шашлычничать в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, избежав уровня трагических потерь».

Как сообщал УНИАН, также Аваков предположил, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

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