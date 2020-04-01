Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 1 апреля
Коронавирус в мире: статистика на 1 апреля
Число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 850 тысяч человек, умерли свыше 42 тысяч.
Лидерами по числу заболеваний являются США, на втором месте - Италия, следом за ней - Испания. В настоящее время в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии - 105 792, в Испании - 95 924, в Китае - 82 278, Германии - 71 808, Франции - 52 826, Иране - 44605.
По данным ВОЗ, в мире более 750 тысяч больных и 36 тысяч жертв.
Коронавирус в Украине: последние данные
По информации Минздрава, в стране зафиксированы 669 случаев инфицирования COVID-19. Заболевание унесло жизни 17 человек, а 10 удалось выздороветь.
Единственным регионом в Украине, где до сих пор официально не подтвердили коронавирус, остается Николаевская область. Все тесты, которые там проводили, показали отрицательный результат.
Около 15% инфицированных коронавирусом в Украине - граждане в возрасте от 11 до 30 лет.
Карантин в Украине и запрет чартеров
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил продление карантина в Украине до второй половины мая. Он предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии".
Аваков также заявил, что МВД больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, которые находятся в других странах во время эпидемии коронавируса.
Прогнозы ВОЗ по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения констатирует признаки относительной стабилизации вспышки нового коронавируса в Европе и ожидает, что Италия и Испания скоро достигнут пика заболеваний.
Руководитель направления чрезвычайных ситуаций со здоровьем ВОЗ Майк Райан заявил, что "наша горячая надежда" Италия и Испания приближаются к своему пику, и что европейские ограничения, начатые несколько недель назад, начнут плодоносить.
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