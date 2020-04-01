Крымские татары решили перенести "Марш достоинства" на оккупированный полуостров из-за коронавируса

Ранее его планировали провести в начале мая.

Крымские татары решили перенести запланированное на 3 мая пешее шествие в оккупированный Крым из-за распространения коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - написал он.

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Чубаров уточнил, что новую дату акции будут определять с учетом эпидемиологической ситуации в Украине. В то же время, отметил он, подготовка к проведению шествия продолжается в режиме удаленного общения и локальных встреч.

Как сообщал УНИАН, ранее оккупационные власти Крыма отреагировали на планы Меджлиса крымскотатарского народа организовать и провести "Марш достоинства".

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