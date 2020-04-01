На Буковине от коронавируса лечится итальянец, на обсервации находится гражданин Португалии
07:12, 01 апреля 2020Общество
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Количество людей, инфицированных COVID-19, за 10 дней выросло на 700%, отметил глава Черновицкой ОГА.
Иллюстрация / REUTERS
На Буковине коронавирус обнаружен у гражданина Италии, кроме этого один португалец находится на обсервации.
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Об этом сообщил председатель Черновицкой областной госадминистрации (ОГА) Сергей Осачук в соцсети. "В Глубокой лечится от коронавируса гражданин Италии, гражданин Португалии находится на обсервации", - сообщил Осачук.
Кроме этого, за последние сутки в области зафиксированы 14 новых случаев инфицирования Covid-19.
Количество людей, инфицированных COVID-19, за 10 дней выросло на 700%, отметил глава Черновицкой ОГА.
По информации Осачука, в регионе коронавирусом заразились 104 человека.
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