Треть украинских заробитчан в Польше потеряли или ограничили работу через коронавирус

Более половины опрошенных заявили, что не боятся коронавирусной инфекции.

Треть граждан Украины, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Wirtualne Media, об этом свидетельствуют результаты опроса IRCenter.

60% опрошенных украинцев утверждают, что они ощутили последствия ограничений, введенных польским правительством из-за пандемии COVID-19.

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30% опрошенных потеряли работу или должны были существенно ее ограничить. 27% имели другие проблемы с трудоустройством. 3% опрошенных потеряли жилье.

Более половины опрошенных заявили, что не боятся коронавирусной инфекции.

Каждый пятый респондент приехал в Польшу по биометрическому паспорту. 22% украинцев заявляют, что останутся в Польше нелегально, если закончится срок их пребывания в стране.

7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

Ранее УНИАН сообщал, что за 10 дней из Польши в Украину вернулось более 100 тысяч украинцев, и польский бизнес уже начал ощущать нехватку рабочей силы.