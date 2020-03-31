Карантин в Украине может быть продлен до конца мая – Аваков
21:35, 31 марта 2020Общество
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Министр внутренних дел предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии".
Аваков заявил о продлении карантина / фото УНИАН
Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
Читайте такжеШмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгодаОб этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Украинская правда».
Он предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии».
На просьбу уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: «До второй половины мая, думаю».
Ранее УНИАН сообщал, как Аваков анонсировал принудительную обсервацию для украинцев, прибывающих из-за границы.
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