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Карантин в Украине может быть продлен до конца мая – Аваков

21:35, 31 марта 2020
Общество
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Аваков заявил о продлении карантина / фото УНИАН

Читайте такжеШмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгодаОб этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Украинская правда».

Он предположил, что Украине «как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии».

На просьбу уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: «До второй половины мая, думаю».

Ранее УНИАН сообщал, как Аваков анонсировал принудительную обсервацию для украинцев, прибывающих из-за границы.

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