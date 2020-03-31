В порту Бердянска иностранным морякам запретили сходить на берег (видео)

Этот запрет не касается моряков с украинским гражданством.

В Бердянском порту запретили сходить на берег всем иностранным морякам.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 31 марта

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такое решение Государственная пограничная служба приняла, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но моряков, которые имеют украинское гражданство, это решение не касается.

Раньше все экипажи, которые прибывают в украинские порты, обязали проходить медосмотр. Теперь иностранный экипаж вообще не выпускают на берег.

Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 803 313 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.