В порту Бердянска иностранным морякам запретили сходить на берег (видео)
19:36, 31 марта 2020Общество
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Этот запрет не касается моряков с украинским гражданством.
В Бердянском порту иностранным морякам запретили сходить на берег
В Бердянском порту запретили сходить на берег всем иностранным морякам.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Такое решение Государственная пограничная служба приняла, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но моряков, которые имеют украинское гражданство, это решение не касается.
Раньше все экипажи, которые прибывают в украинские порты, обязали проходить медосмотр. Теперь иностранный экипаж вообще не выпускают на берег.
Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 803 313 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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